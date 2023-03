Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TMW_radio : ?? FULL TIME AL CASTELLANI! Empoli-Udinese 0-1 Becao 53' (U). Di seguito le pagelle del match ?? - tuttoatalanta : Empoli-Udinese 0-1, le pagelle: Silvestri blinda la porta, Baldanzi il più attivo - sportli26181512 : Udinese, le pagelle di CM: Becao, zuccata da tre punti, Udogie è un treno: Empoli-Udinese 0-1 Silvestri 6,5: strepi… - sportli26181512 : Empoli, le pagelle di CM: un altro gol da calcio d’angolo, Caputo spreca da due passi: Empoli-Udinese 0-1 Perisan 6… - sportface2016 : #EmpoliUdinese: le pagelle e i voti #SerieA -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:- Udinese Ledei protagonisti del match trae Udinese, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: FLOP: VOTI: a fine partita RISULTATI E ......Meazza Leggi anche L'Inter e il rimpianto per i punti persi in campionato con le piccole Le...45 Inter 1 Fine 0 Verona Lunedì 23 Gennaio 2023 - 20:45 Inter 0 Fine 1Sabato 28 Gennaio ......30 Anadolu Efes - Maccabi 64 - 86 18:45 Fenerbahçe - Barcelona 81 - 73 20:00 Panathinaikos - Crvena Zvezda 75 - 66 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00- Udinese 18:00 Napoli - ...

Serie A - Empoli-Udinese 0-1, pagelle: Caputo non lascia il segno Eurosport IT

A fine primo tempo, però, arriva la parata che vale un risultato. Su un cross dell'Empoli c'è il colpo di testa da parte di Satriano, ma il Gatto si allunga e la mette a lato. Voto: 6,5 ...Silvestri 6,5: strepitoso sul colpo di testa ravvicinato di Satriano, si conferma nella ripresa anche su un bel tiro di Baldanzi. Becao 6,5: grande presenza aerea, il suo colpo di testo deviato da Lup ...