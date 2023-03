Elly Schlein ha deciso | Bonaccini sarà il presidente del Pd

(Di sabato 11 marzo 2023) AGI -proporrà il nome di Stefanoquale prossimodel Partito Democratico all'assemblea di domenica, a Roma. È il punto di caduta raggiunto fra segretaria dem edell'Emilia-Romagna al termine del colloquio in videoconferenza. Oltre due ore di confronto "positivo svolto in un clima di piena collaborazione", viene sottolineato. Una scelta che fa chiarezza sulla formula "gestione unitaria" che entrambi gli sfidanti alle primarie hanno invocato ancor prima della fine del congresso. La leader dem si è messa in contatto con il governatore, subito dopo il funerale di Bruno Astorre, a cuiha partecipato in mezzo a una folla di circa un migliaio di persone arrivate a Colonna, comune dei Castelli Romani, per salutare il ...

Parteciperanno i delegati eletti in occasione delle primarie: 333 delegati per, 267 per Stefano Bonaccini e 20 per Gianni Cuperlo. Se è vero, a conti fatti, che lanon può ...Stefano Bonaccini sarà il presidente del Pd. Il patto con la segretariaè arrivato venerdì sera. A sancire l'accordo un comunicato di poche righe diffuso dal partito: "Si è concluso l'incontro Bonaccini -. Un incontro positivo svolto in un clima di ...AGI -proporrà il nome di Stefano Bonaccini quale prossimo presidente del Partito Democratico all 'assemblea di domenica, a Roma . È il punto di caduta raggiunto fra segretaria dem e presidente ...

Domenica a Roma l’elezione ufficiale della neo segretaria. La prova del fuoco per tenere unito il partito sarà l’elezione del presidente dem: in campo Bonaccini, sconfitto ai gazebo ...Domani, 12 marzo 2023, alle 10.30, si riunirà a Roma, presso il centro congressi “La Nuvola”, la prima seduta dell’Assemblea Nazionale del Partito ...