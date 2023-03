Elenchi aggiuntivi alle GPS 2023 sono solo per la prima fascia | neolaureati secondaria rimangono fuori

(Di sabato 11 marzo 2023)GPS/24: la possibilità di inserirsi riguardalae quindi i docenti in possesso di abilitazione e/ o specializzazione sostegno. Il tutto è regolato dall'OM n. 112 del 6 maggio 2022 art.10, che non contempla la stessa possibilità per la seconda. L'articolo .

Glialla prima fascia GPS saranno costituiti per l'anno scolastico 2023/24 in base all'art. 10 dell'OM n. 112 del 6 maggio 2022. Potranno iscriversi gli aspiranti in possesso di ...alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 2023/24: per infanzia e primaria gli aspiranti all'inserimento sono i laureati in Scienze della formazione primaria e gli aspiranti in ...alle GPS prima fascia per l'anno scolastico 2023/24: un gruppo nutrito di aspiranti che potrà approfittare di quanto previsto dall'art. 10 dell'OM n. 112 del 6 maggio 2022 è quello ...

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2023, laurea in Scienze formazione primaria va conseguita entro il 30 giugno. Sollecito per anticipo sessione estiva Orizzonte Scuola

