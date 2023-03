Eintracht-Stoccarda | il calciatore dà forfait all’ultimo | è a rischio contro il Napoli?

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 marzo 2023) Nel pomeriggio l’Francoforte, squadra che nella serata di mercoledì affronterà ilnel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Chmapions League, è in campolo. Il match, valido per la ventiquattresima giornata di Bundesliga, si dispusta a poche ore di distanza della sfida del Maradona tra la squadra di Luciano Spalletti e l’Atalanta: un inimportantissimo per blindare ancor di più la vetta, alla luce della sconfitta a sorpresa dell‘Inter, per mano dello Spezia. Intanto, dalla Germania arriva una novità che potrebbe riguardare anche il, dato che uno dei calciatori titolari di Oliver Glasner ha accusato in queste ore un problema fisico. Infortunio per Knauff, le condizioni Ansgar Knauff è out dalla formazione titolare per la sfida ...