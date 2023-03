Edoardo Donnamaria urla per Antonella con il megafono | la reazione

(Di sabato 11 marzo 2023) Dopo la squalifica di giovedìtorna fuori dalla casa del GF Vip eperSono bastate pochissime ore adper accusare nostalgia della Casa. Lo speaker radiofonico è infatti riapparso fuori dalle mura del Grande Fratello Vip, colto da una gran botta di mancanza della suaFiordelisi. Il volto di Forum, munito diè andato are nei pressi del loft di Cinecittà il suo amore per l’ex schermitrice: “mi hai fatto impazzire, ma mi manchi”, ha detto, scatenando la commozione diFiordelisi. La vippona ha immediatamente replicato, ammettendo di sentire molto la sua mancanza, rispondendo poi con ...

Seè stato squalificato dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato delle parolacce c'è chi nella casa in queste ore sta facendo di peggio. Daniele Dal Moro ha gridato degli insulti (...Da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip ,si è palesato immediatamente tra social, radio e urla dietro le quattro mura di Cinecittà per la sua fidanzata Antonella Fiordelisi .urla fuori dal GF Vip: la reazione ...Nello specifico ci riferiamo adTavassi ed. Il primo è stato ammonito, mentre il secondo è stato direttamente squalificato. Nelle ultime ore però all'interno della casa è ...

Gf Vip, Edoardo Donnamaria squalificato per il 'panino-gate': il VIDEO incriminato Dire

Sono giorni piuttosto difficili per Antonella che inizia a sentire sempre di più la mancanza del suo Edoardo. In una Casa piuttosto vuota, nel corso della notte la VIP - assorta nei suoi pensieri - de ...La ex schermitrice infatti ha vissuto fortemente di dinamiche insieme al fidanzato Edoardo Donnamaria fino allo scorso lunedì. A suo modo Antonella è stata dunque una delle protagoniste di questa ...