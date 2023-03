Edoardo Donnamaria in piena notte va ad urlare fuori dalla Casa del Gf Vip 7 | la reazione di Antonella Fiordelisi

Leggi su isaechia

(Di sabato 11 marzo 2023) La quarantesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip ha visto la squalifica di uno dei protagonisti del reality show:. Lo speaker radiofonico è stata la prima vittima (se escludiamo quanto accaduto a Ginevra Lamborghini dopo poche settimane) di una linea editoriale più severa e dura arrivata per volere di alcuni malumori esternati da Pier Silvio Berlusconi. Dopo mesi in cui non sono mancate polemiche per alcuni comportamenti maleducati e sopra le righe di gran parte dei Vipponi, a poche settimanefinale si è deciso di adottare una linea volta a punire atteggiamenti, frasi, toni e modi di fare irosi, estremamente arroganti e offensivi. La squalifica diè stata un fulmine a ciel sereno per i concorrenti del Gf Vip, in particolare per ...