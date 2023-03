(Di sabato 11 marzo 2023)Donnamaria è uscito dal portone ed è rientrato dalla finestra dato che sta, armato di, è andato a urlareladel Grande Fratello Vip. Munito di tablet per scoprire quando fossero presenti i vipponi nel cortiletto, alla prima occasione di via libera ha impugnato iled ha urlato. “Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi“. La Fiordelisi ha sentito e si è messa a piangere di gioia. Io volevo andare a dormire ma Donnamaria anche dafa sballare un fandom #donnalisi pic.twitter.com/KzReUOOapd —STAN ACCOUNT (@dicoleparolacce) March 11, 2023e Antonella, ilè il loro unico mezzo di contatto Questo teoricamente dovrebbe essere l’unico loro contatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... viperellanera : RT @dettabibi: “ANTONELLA MI MANCHI” EDOARDO COL MEGAFONO FUORI DALLA CASA ???????? #DONNALISI - Valenti12599711 : RT @dettabibi: “ANTONELLA MI MANCHI” EDOARDO COL MEGAFONO FUORI DALLA CASA ???????? #DONNALISI - andreastoolbox : Edoardo col megafono in piena notte fuori la Casa del GFVip #col #Edoardo #megafono #piena #in ??????? - ilaria_fumarola : RT @dettabibi: “ANTONELLA MI MANCHI” EDOARDO COL MEGAFONO FUORI DALLA CASA ???????? #DONNALISI - fede61029327 : RT @dettabibi: “ANTONELLA MI MANCHI” EDOARDO COL MEGAFONO FUORI DALLA CASA ???????? #DONNALISI -

La manifestazione organizzata dalla scuderia iglesiente Mistral Racingsupporto della Regione ... A descrivere le prove, l'ingegnerdi Lauro della Tiziano Siviero Adventure, che ha disegnato ...a sfida la sua fragilità dimostrando come l'ambiente, la sua narrativa e il linguaggio che ... ama i suoi cani votandosi alla fedeltà, agisce per difendere e finiscepunire se stesso. ..." Il modo più facile per comunicare con lei sarà andare fuorimegafono - ha affermato - È stato ... Nella clip caricata su Mediaset Infinity potete vedere il saluto traed Annalisa prima che ...

Edoardo col megafono in piena notte fuori la Casa del GFVip Biccy

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40: Italia batte Ungheria 9-8 nella seconda sfida del girone di World Cup, per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata! 19.39: per l’Italia ...Reazioni a valanga dopo la puntata del GfVip di ieri sera. La squalifica di Edoardo Donnamaria, per aver avuto atteggiamenti aggressivi e volgari negli ultimi giorni, ha ...