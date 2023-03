Ecco la carta Covisoc: sei pagine sulle plusvalenze senza la parola Juve. Cosa c’è scritto e perché è importante (Di sabato 11 marzo 2023) Il Consiglio di Stato respinge la sospensiva chiesta dalla Figc che consegna il documento alle difese di Paratici, ex ds, e Cherubini, dirigente della Juventus. Sono sei pagine in cui si parla di plusvalenze, ma mai della Juventus e sembra mancare la notitia criminis. Difficile far iniziare l’inchiesta da lì: se così fosse, la sentenza dei -15 punti non avrebbe rispettato i tempi Leggi su corriere (Di sabato 11 marzo 2023) Il Consiglio di Stato respinge la sospensiva chiesta dalla Figc che consegna il documento alle difese di Paratici, ex ds, e Cherubini, dirigente dellantus. Sono seiin cui si parla di, ma mai dellantus e sembra mancare la notitia criminis. Difficile far iniziare l’inchiesta da lì: se così fosse, la sentenza dei -15 punti non avrebbe rispettato i tempi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : ... ecco, e qui si chiude il cerchio. È addirittura La Stampa, giornale di Famiglia, a dire 'scusate, ci siamo sbag… - Gazzetta_it : Ecco la 'carta Covisoc': sei pagine in cui la #Juve non è mai nominata - repubblica : Plusvalenze, ecco la carta Covisoc: cosa c'è nel documento consegnato dalla Figc alla Juventus [di Matteo Pinci] - mimmostar11 : La famosa “carta segreta” è stata svelata, ecco in esclusiva il contenuto… #plusvalenze #radiatelajuve - canscoreasleep : @VincenzoFusco69 @angianna78 finalmente ecco la carta che non dice un cazzo -