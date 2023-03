Ecco il contenuto della carta Covisoc: sei pagine in cui la Juventus non viene mai nominata (Di sabato 11 marzo 2023) Gli uffici della Figc hanno consegnato oggi la carta Covisoc ai legali di Paratici e Cherubini dopo che il Tar aveva accolto l‘istanza degli avvocati e, sempre oggi, il Consiglio di Stato ha rifiutato la richiesta di sospensiva da parte della Figc. Se ne discuterà il prossimo 23 marzo davanti alla Camera di Consiglio. Ma cosa contiene la carta Covisoc? Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ si tratterebbe di uno scambio di informazioni di appena sei pagine in cui la Juventus non viene mai nominata. Il tema delle plusvalenze è ovviamente trattato, il procuratore federale scrivendo al presidente della Covisoc riporta i casi di Chievo e Cesena e quello di Perugia e ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Gli ufficiFigc hanno consegnato oggi laai legali di Paratici e Cherubini dopo che il Tar aveva accolto l‘istanza degli avvocati e, sempre oggi, il Consiglio di Stato ha rifiutato la richiesta di sospensiva da parteFigc. Se ne discuterà il prossimo 23 marzo davanti alla Camera di Consiglio. Ma cosa contiene la? Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ si tratterebbe di uno scambio di informazioni di appena seiin cui lanonmai. Il tema delle plusvalenze è ovviamente trattato, il procuratore federale scrivendo al presidenteriporta i casi di Chievo e Cesena e quello di Perugia e ...

