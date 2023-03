È tornata la pazza Inter che era sparita con Conte (Gazzetta) (Di sabato 11 marzo 2023) All’indomani della sconfitta dell’Inter contro lo Spezia la Gazzetta dello Sport annuncia un ennesimo faccia a faccia tra la dirigenza nerazzurra ed il tecnico Inzaghi. Il colloquio tra le parti, il secondo di questa stagione, avverrà oggi ed il focus principale sarà la prestazione di ieri con un occhio anche alla sfida di ritorno di Champions League contro il Porto. Per la Gazzetta è un film già visto: “Sembra di rivedere un film già visto. Perché questa Inter ha una frequenza sconcertante di ripetere gli errori senza imparare la lezione. Soprattutto lontano da San Siro il rendimento è deludente: 5 affermazioni, 2 pari e 6 ko; 17 punti conquistati sui 39 disponibili. Numeri non da squadra che vuole lottare per la qualificazione alla Champions, l’obiettivo minimo fissato dal club e tuttora raggiungibile grazie ai 33 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) All’indomani della sconfitta dell’contro lo Spezia ladello Sport annuncia un ennesimo faccia a faccia tra la dirigenza nerazzurra ed il tecnico Inzaghi. Il colloquio tra le parti, il secondo di questa stagione, avverrà oggi ed il focus principale sarà la prestazione di ieri con un occhio anche alla sfida di ritorno di Champions League contro il Porto. Per laè un film già visto: “Sembra di rivedere un film già visto. Perché questaha una frequenza sconcertante di ripetere gli errori senza imparare la lezione. Soprattutto lontano da San Siro il rendimento è deludente: 5 affermazioni, 2 pari e 6 ko; 17 punti conquistati sui 39 disponibili. Numeri non da squadra che vuole lottare per la qualificazione alla Champions, l’obiettivo minimo fissato dal club e tuttora raggiungibile grazie ai 33 ...

