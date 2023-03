“È lui, ma cosa fa?”. GF Vip, nella casa l’incursione dello squalificato Donnamaria. Tutti senza parole (Di sabato 11 marzo 2023) Edoardo Donnamaria, il gesto dopo la squalifica. Il GF Vip 7 continua a regalare al pubblico di telespettatori grandi colpi di scena. La vicenda è accaduta nella notte, quando l’ormai ex gieffino, costretto ad abbandonare il gioco, ha pensato di riferire il suo messaggio piazzandosi fuori dalla casa più spiata d’Italia ‘armato’ di megafono. Edoardo Donnamaria con il megafono fuori dalla casa del GF Vip 7. Un annuncio del conduttore avvenuto nel corso dell’ultima diretta tv ha decretato per il concorrente la fine della corsa al reality show. Queste le parole di Alfonso Signorini quando ha annunciato la squalifica di Donnamaria: “Edoardo siamo stati spesso tolleranti, sia con il gruppo, che con te in particolare. Sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Edoardo, il gesto dopo la squalifica. Il GF Vip 7 continua a regalare al pubblico di telespettatori grandi colpi di scena. La vicenda è accadutanotte, quando l’ormai ex gieffino, costretto ad abbandonare il gioco, ha pensato di riferire il suo messaggio piazzandosi fuori dallapiù spiata d’Italia ‘armato’ di megafono. Edoardocon il megafono fuori dalladel GF Vip 7. Un annuncio del conduttore avvenuto nel corso dell’ultima diretta tv ha decretato per il concorrente la fine della corsa al reality show. Queste ledi Alfonso Signorini quando ha annunciato la squalifica di: “Edoardo siamo stati spesso tolleranti, sia con il gruppo, che con te in particolare. Sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : “E chissà come sarà lui domani Su quali strade camminerà Cosa avrà nelle sue mani, Si muoverà e potrà volare Nuoter… - carutig : Un abbraccio a Roberto Speranza. Un uomo coraggioso che nell’ora più buia ha messo la nostra salute prima di ogni a… - solagimma : ??Al presidente dell'Uganda viene chiesto di incontrare la comunità ?????LGBTQ+ Lui chiede..'Cosa?'..?? L'Uganda ha… - frances95865399 : @alessiaamanim Ma cosa cazzo volete da,sta,ragazza ....ma lasciatela in pace nn è una psicologa ....lei gli è stata… - testwindyahooi1 : RT @Maleccc_: Lei sta facendo una delle dichiarazioni più belle in assoluto e la cosa stupenda e che lui le parole a sto giro le sentira pe… -