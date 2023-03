È con noi Parenzo | gaffe senza precedenti | fulminato da Marianna Aprile

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) Scivolone per David"ecco con noi l'inviata di Oggi", esordisce nella puntata di sabato 11 marzo di In Onda. Il conduttore di La7 presenta così. Eppure ai più attenti non è passata inosservata la faccia dell'ospite che rimane di sasso e scuote la testa. Laè infatti caporedattrice del settimanale Oggi, ma non è un'"inviata" per il settimanale. D'altronde lei stessa è stata al timone di In Onda assieme al collega Luca Telese, entrambi chiamati nell'edizione estiva del programma. Dimenticata la, lacommenta la tragedia di Cutro. E,sorprese, se la prende con il governo: "Fare un Cdm a Cutro è cinismo, essere a pochi metri dalle bareportare le condoglianze è cinismo". A incalzarla ...