Dybala spera una Roma vincente: il futuro è incerto per il calciatore (Di sabato 11 marzo 2023) La Joya Giallorossa: Dybala porta la Roma in Europa League! Non c'è niente di più emozionante di vedere un giocatore come Paulo Dybala vestire la gloriosa maglia giallorossa della Roma! L'argentino, durante l'importante partita valida per gli ottavi di Europa League contro gli avversari del Real Sociedad, ha mostrato la sua grinta e la sua determinazione, dimostrando di essere un vero campione del mondo! E lo ha detto anche lui stesso: "Qui tutti mi hanno accolto in modo incredibile. La passione che esiste in questa città è molto forte, giochiamo sempre con uno stadio pieno ed è un impianto molto grande. Mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno e questo mi ha aiutato a poter dare il massimo e cercare di mantenere la Roma al top." E come dare torto a Dybala? Giocare per una ...

