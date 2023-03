Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, le prime reazioni lo definiscono un film "pieno di cuore e anima" (Di sabato 11 marzo 2023) Sembrerebbero essere molto positive le prime reazioni di chi ha potuto vedere il film in anteprima al South by Southwest 2023 (SXSW). Arriverà finalmente nelle sale il 30 marzo l'adattamento in live action di Dungeons & Dragons, uno dei giochi di ruolo più celebri di sempre. Ma in occasione del South by Southwest 2023, andato in scena nei giorni scorsi, c'è chi ha già potuto vedere in anteprima Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e le reazioni sembrerebbero essere molto positive. Viene in particolar modo elogiato l'equilibrio tra humor e toni seriosi, e il cast capitanato da Rege-Jean Page (Bridgerton) e Chris Pine, con una menzione d'onore a Michelle ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 marzo 2023) Sembrerebbero essere molto positive ledi chi ha potuto vedere ilin anteprima al South by Southwest 2023 (SXSW). Arriverà finalmente nelle sale il 30 marzo l'adattamento in live action di, uno dei giochi di ruolo più celebri di sempre. Ma in occasione del South by Southwest 2023, andato in scena nei giorni scorsi, c'è chi ha già potuto vedere in anteprima: L'deie lesembrerebbero essere molto positive. Viene in particolar modo elogiato l'equilibrio tra humor e toni seriosi, e il cast capitanato da Rege-Jean Page (Bridgerton) e Chris Pine, con una menzione d'a Michelle ...

