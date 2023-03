Dumfries in area, pericolo costante. Per chiunque: avversari, Inter, Olanda. C'è un rischio sul mercato (Di sabato 11 marzo 2023) Il gioco di parole è crudele ma estremamente efficace: da Dumfries a Dumbfries, con riferimento al termine inglese "dumb",... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) Il gioco di parole è crudele ma estremamente efficace: daa Dumbfries, con riferimento al termine inglese "dumb",...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paolo78475202 : @deliux9 @totofaz @interismo1709 Senza essere guru da panchina d'oro.....la prima cosa che in questi casi si dovreb… - sportli26181512 : Dumfries in area, pericolo costante. Per chiunque: avversari, Inter, Olanda. C'è un rischio sul mercato: Il gioco d… - cmdotcom : #Dumfries in area, pericolo costante. Per chiunque: avversari, #Inter, #Olanda. C'è un rischio sul mercato - GiancaGuarin : @IlVal_79 @__nero Dimenticavo il linebacker Dumfries che, nella propria area, interviene a norma del regolamento del football americano - Nazareno1981 : Una partita sfigata, dominata in lungo e in largo. #Handanovic ha delle responsabilità su entrambi i gol. Il fallo… -