Dsn Awards 2023 | a Milano premiazioni ‘porno’ | c’è Priscilla Salerno

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Italia, attraverso figure importanti nella storia della pornografia, ha dato i natali a personaggi che nel corso degli ultimi 40 anni, hanno rivoluzionato questo mondo, gli hanno dato visibilita’ e dignita’. I DSN, lelegate alla trasmissione Tv “Doppio Senso Night” (ideata e condotta dal 2011 da Massimo Bonera), nascono per omaggiare i piu’ meritevoli, chi nell’arco dell’anno scorso ha lavorato con impegno e dedizione per rendere grandi e ancor piu’ luminose le luci rosse internazionali. La serata si svolgera’ Domenica 12 Marzonei due locali piu’ famosi e trendy di, “Loolapaloosa” e “Hollywood” siti in corso Como, 15 con il seguente programma: dalle ore 19.30 Red Carpet (“Loolapaloosa”) alle ore 20 Welcome Dinner Buffet e alle ore ...