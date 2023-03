Droga in casa, arrestato un 48enne di Benevento (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Operazione antiDroga della Squadra Mobile di Benevento. E’ stato arrestato e posto ai domiciliari, su disposizione del magistrato Capitanio, Franco Silvino, 48 anni, di Benevento. Nell’ambito di una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, posta nella zona alta della città, la Mobile – diretta dal vice questore Flavio Tranquillo – ha rinvenuto 15 dosi di cocaina nascoste in ovetti. Il Silvino, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, è ora in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto che, probabilmente, si terrà nella giornata di lunedì. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Operazione antidella Squadra Mobile di. E’ statoe posto ai domiciliari, su disposizione del magistrato Capitanio, Franco Silvino, 48 anni, di. Nell’ambito di una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, posta nella zona alta della città, la Mobile – diretta dal vice questore Flavio Tranquillo – ha rinvenuto 15 dosi di cocaina nascoste in ovetti. Il Silvino, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, è ora in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto che, probabilmente, si terrà nella giornata di lunedì. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

