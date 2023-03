Dragowski: «Rigore parato? Grazie ai preparatori! Noi straordinari» (Di sabato 11 marzo 2023) Dragowski è stato autentico protagonista di Spezia-Inter, parando il Rigore a Lautaro Martinez nel primo tempo e neutralizzando altre palle-gol. Le sue parole dopo la vittoria per 2-1 straordinari ? Bartlomiej Dragowski ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria contro l’Inter: «Bello perché i preparatori dei portieri hanno preparato i rigori perfettamente. Li ringrazio, sono stati loro a prepararmi bene su questa partita. Anche se paro un Rigore cerco di essere calmo. Dal punto di vista mentale abbiamo fatto una partita straordinaria. L’Inter ha qualità importante, sulla gestione sono più forti di noi ma siamo stati all’altezza della partita e siamo riusciti a vincere. Non lo facevamo da tanto, è lunga e dobbiamo lavorare ancora tanto. ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023)è stato autentico protagonista di Spezia-Inter, parando ila Lautaro Martinez nel primo tempo e neutralizzando altre palle-gol. Le sue parole dopo la vittoria per 2-1? Bartlomiejai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria contro l’Inter: «Bello perché i preri dei portieri hanno prei rigori perfettamente. Li ringrazio, sono stati loro a prepararmi bene su questa partita. Anche se paro uncerco di essere calmo. Dal punto di vista mentale abbiamo fatto una partitaa. L’Inter ha qualità importante, sulla gestione sono più forti di noi ma siamo stati all’altezza della partita e siamo riusciti a vincere. Non lo facevamo da tanto, è lunga e dobbiamo lavorare ancora tanto. ...

