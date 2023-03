Dottoressa del pronto soccorso aggredita da un giovane di 22 anni: era diventato una furia (Di sabato 11 marzo 2023) Un’altra Dottoressa aggredita, la struttura devastata. Questa volta al pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Protagonista in negativo, un giovane di 22 anni che ha avuto una denuncia per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato. Dottoressa aggredita, il giovane era reduce da una lite La denuncia arriva al termine di un’attività di indagine durata alcune settimane, condotta dai carabinieri della stazione di Casalmaggiore. I fatti risalgono alla sera del 29 gennaio scorso, quando, poco dopo le 20, alcune pattuglie dell’Arma sono dovute intervenire in un’abitazione per una lite tra familiari. Durante la discussione, il 22enne aveva colpito un vetro con un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) Un’altra, la struttura devastata. Questa volta aldell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Protagonista in negativo, undi 22che ha avuto una denuncia per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato., ilera reduce da una lite La denuncia arriva al termine di un’attività di indagine durata alcune settimane, condotta dai carabinieri della stazione di Casalmaggiore. I fatti risalgono alla sera del 29 gennaio scorso, quando, poco dopo le 20, alcune pattuglie dell’Arma sono dovute intervenire in un’abitazione per una lite tra familiari. Durante la discussione, il 22enne aveva colpito un vetro con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Dottoressa del pronto soccorso aggredita da un giovane di 22 anni: era diventato una furia - ddinno : RT @lvogruppo: La dottoressa Suomya Swaminathen del WHO sciorina le teorie della #SCIENZAH di fronte al mondo intero, sicura dell'impunità.… - Nicola23453287 : RT @friggitricee: Dottoressa Roberta #Burioni ? Cioè ho captato il DNA del Dott Burioni dai tweet ( la ScienzaH dispone di una tecnologia… - Marco03702094 : RT @lvogruppo: La dottoressa Suomya Swaminathen del WHO sciorina le teorie della #SCIENZAH di fronte al mondo intero, sicura dell'impunità.… - carseri : RT @lvogruppo: La dottoressa Suomya Swaminathen del WHO sciorina le teorie della #SCIENZAH di fronte al mondo intero, sicura dell'impunità.… -