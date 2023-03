Doppia ‘macchia’ gialla sulla giacca nera | il rosso è tutto per Santoro

(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Venduto, venduto, venduto…”. Il coro si alza forte e chiaro dagli spalti del Ciro Vigorito, nel mirino dei tifosi giallorossi c’è l’arbitro Albertodi Messina. Letizia e compagni sono riuniti in cerchio a centrocampo, in una riunione di spogliatoio a cielo aperto. I rumori dello stadio riempiono l’atmosfera, la arricchiscono di nuovi contenuti e scintille. Quando il direttore di gara e il resto della squadra arbitrale guadagna la strada degli spogliatoi, l’ondata di fischi tocca il suo apice, il vaso del malcontento trabocca. Il pubblico ha individuato il colpevole di un altro sabato amaro, colui che ha guastato le ambizioni di un Benevento certamente non bello a vedersi, ma ancora penalizzato oltre misura. Nessuno riesce ancora a spiegarsi i due gialli sventolati in faccia a Tello tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, ...

Non te la cavi affatto male nellaveste di donna di casa e di lavoratrice instancabile, ...Crai Oxy smacchiatore in polvere Ecor (Naturasì) Percarbonato di sodio Nuncas SmacKia ogniHome ...... unaallerta gialla per quanto riguarda le precipitazioni e il rischio idrogeologico e ... Per la giornata di domani previsto ancora cielo coperto e precipitazioni adi leopardo su tutto ...Questa è una conseguenza, nonché una prova dellanatura onda/particella di oggetti come gli ... ma anche all'interno di una piccoladi gas è possibile incontrare molti miliardi di ...