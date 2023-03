Dopo una sconfitta già avevano smontato le bancarelle con le bandiere e invece siamo ancora a +18

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 marzo 2023) Brillano gli occhi, il cuore si spinge fuori dal petto, notti insonni, agitatedi stagioni in attesa. Ad ogni angolo delle strade dell’anima, le finestre si spalancano al sole che torna ed inneggia all’amore. E’ Grande come il Napoli, sincero come Napoli. Pronti via: < > Ma il portierone di scorta hai guanti e gli occhi giusti. Gasp non si smentisce, cazzotti e palla lunga, il suo pressing si ferma a Via Terracina a fine primo tempo. Politano si inceppa sul più bello; Spara su Musso il primo coriandolo della gara. Loro resistono, noi a passo lento, sembrava un remake di Napoli-Lazio ma un’affamata due giorni a dieta non riesce a starecerca la preda, l’agguanta, la sbrana. Devastanti. Il Jack Kerouac dei prati accomoda per le terre le sagome bergamasche, rimanda al ricordo del Luna Park è ...