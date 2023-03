Dopo LAZIOSound i PITCH3S escono con Funny People (Di sabato 11 marzo 2023) Hanno vinto il LAZIOSound 2022 nella categoria God is a producer e vengono da un tour de force delle meraviglie, durante il quale si sono esibiti in festival prestigiosi come lo Spring Attitude e hanno aperto per il deejay internazionale Dimitri from Paris: il 9 marzo i PITCH3S, duo romano di musica elettronica composto da Sergio Tentella e Davide Savarese, escono con Funny People (Metatron), il loro ultimo lavoro realizzato in collaborazione con Alessandro Donadei. LEGGI ANCHE – LOUD, il primo social basato sulla voce è tutto italiano I PITCH3S nascono quasi per caso, dalla passione di due batteristi (Sergio e Davide) per la musica elettronica e i sintetizzatori: durante una sessione di studio i due hanno avuto prova dell’amore reciproco per lo stesso tipo di musica ed hanno ... Leggi su funweek (Di sabato 11 marzo 2023) Hanno vinto il2022 nella categoria God is a producer e vengono da un tour de force delle meraviglie, durante il quale si sono esibiti in festival prestigiosi come lo Spring Attitude e hanno aperto per il deejay internazionale Dimitri from Paris: il 9 marzo i, duo romano di musica elettronica composto da Sergio Tentella e Davide Savarese,con(Metatron), il loro ultimo lavoro realizzato in collaborazione con Alessandro Donadei. LEGGI ANCHE – LOUD, il primo social basato sulla voce è tutto italiano Inascono quasi per caso, dalla passione di due batteristi (Sergio e Davide) per la musica elettronica e i sintetizzatori: durante una sessione di studio i due hanno avuto prova dell’amore reciproco per lo stesso tipo di musica ed hanno ...

