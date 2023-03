“Dopo la scelta…”. Federico e Carola, fuori da UeD salta fuori tutto. Parla lei, e tutti zitti (Di sabato 11 marzo 2023) Sono già passati diversi giorni da quando l’ormai ex tronista di Uomini e Donne, Federico Nicotera, ha fatto la sua scelta. Come ben sappiamo tra le due corteggiatrici ad avere la meglio è stata Carola Viola Carpanelli, studentessa 21enne di Varese. Tantissimi fan sostenevano la coppia, convinti del fatto che tra i due ci fosse un trasporto molto più forte ed intenso rispetto che tra Federico ed Alice, altra corteggiatrice. Federico Nicotera dunque, Dopo lunghissimi mesi di trono a Uomini e Donne, ha finalmente fatto la sua scelta martedì 7 marzo 2023. Da quanto dichiarato durante le anticipazioni i due hanno abbandonato lo studio Dopo il classico momento di pioggia di petali rossi e sia Federico che Carola hanno promesso che vivranno ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Sono già passati diversi giorni da quando l’ormai ex tronista di Uomini e Donne,Nicotera, ha fatto la sua scelta. Come ben sappiamo tra le due corteggiatrici ad avere la meglio è stataViola Carpanelli, studentessa 21enne di Varese. Tantissimi fan sostenevano la coppia, convinti del fatto che tra i due ci fosse un trasporto molto più forte ed intenso rispetto che traed Alice, altra corteggiatrice.Nicotera dunque,lunghissimi mesi di trono a Uomini e Donne, ha finalmente fatto la sua scelta martedì 7 marzo 2023. Da quanto dichiarato durante le anticipazioni i due hanno abbandonato lo studioil classico momento di pioggia di petali rossi e siachehanno promesso che vivranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brandobenifei : #Meloni: 'Nel mio ufficio a Palazzo Chigi, considerata la prua d'Italia, penso a come navigare tra i problemi mondi… - _MinutForMinut : RT @_criistinad: Ecco come ci hanno lasciato le talpe dopo averci detto il nome della scelta e pochi dettagli ?? #uominiedonne #nicotelli ht… - marsili_niccolo : @quinonsischerza @MedicinePop Pensavo di averlo fatto capire in modo implicito. Sì, siamo noi medici in primis a sb… - napolista : #Benzema dà del bugiardo a #Deschamps dopo l’intervista a #LeParisien Il ct ha dichiarato che è stata una scelta d… - doortomywrld : RT @_st4rgiirl: Noi in astinenza perché per una settimana non vediamo i nicotelli, ma immaginate dopo la scelta come sarà.. spero siano una… -

Bombardiere B - 52 in azione in Italia: cosa succede nei cieli del Mediterraneo ... Kharkiv e Odessa del 9 marzo: 'La coppia di bombardieri - si legge nell'articolo - ha tenuto accesi i trasmettitori di posizione, cosa che in genere i velivoli militari non fanno: una scelta che ha ... Due bombardieri B - 52 verso il confine ucraino sorvolano Sicilia e Calabria Dopo che i russi hanno lanciato un'offensiva missilistica contro Kiev, una coppia di bombardieri B - ... cosa che in genere i velivoli militari non fanno: una scelta che ha permesso a tutti di seguirne ... Chiara Ferragni: 'Sanremo è stata durissima. Ho pianto, avevo paura di non farcela' Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe ...a chi capisce che tante volte il mostrarsi forte anche quando ci si sente fragili non è una scelta ... ... Kharkiv e Odessa del 9 marzo: 'La coppia di bombardieri - si legge nell'articolo - ha tenuto accesi i trasmettitori di posizione, cosa che in genere i velivoli militari non fanno: unache ha ...che i russi hanno lanciato un'offensiva missilistica contro Kiev, una coppia di bombardieri B - ... cosa che in genere i velivoli militari non fanno: unache ha permesso a tutti di seguirne ...Mi è capitatosettimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe ...a chi capisce che tante volte il mostrarsi forte anche quando ci si sente fragili non è una... Christian Nobile: un anno senza football per essere un Panthers Sport Parma