Dopo il Qatar, un'altra panchina in Nazionale per Felix Sanchez? Accordo vicino (Di sabato 11 marzo 2023) Possibile nuova chance sulla panchina di una Nazionale per Felix Sanchez, ex selezionatore del Qatar. Nelle scorse ore l'allenatore è...

Mercato Inter: il Paris Saint Germain potrebbe offrire 80 milioni per Lautaro Martinez
Lautaro Martinez piacerebbe al PSG: possibile offerta di 80 milioni Dopo l'eliminazione dalla ...il valore del suo cartellino con prestazioni di livello e con la vittoria del Mondiale in Qatar 2022. In ...

Gli aquiloni di Edoardo Borghetti secondi ai Mondiali
"Un grande successo personale riuscire a classificarmi davanti a nazioni come Cina e Giappone" Dopo Thailandia e Malesia Borghetti partirà per il Qatar Ora Edoardo Borghetti si prepara alla primavera ...

Francia, polemica tra Benzema e Deschamps
Karim Benzema e Didier Deschamps nuovamente l'uno contro l'altro. Attaccante e allenatore avevano fatto scintille dopo il Mondiale in Qatar e la polemica continua ancora oggi. Le parole di Didier Deschamps su Benzema Ad accendere la miccia questa volta è stato Didier Deschamps. L'allenatore della Francia ha ...

Felix Sanchez, ritorno in panchina dopo il Qatar Potrebbe firmare per l'Ecuador

Deschamps-Benzema, è guerra aperta: l'attaccante dà del bugiardo al ct
Il selezionatore francese ha rilasciato un'intervista in cui spiega l'esclusione del bomber del Real che gli ha risposto sui social ...

Doha è pronta a diventare Ginevra
Dopo una lunga assenza, l'International Motor Show torna e si sposta nella capitale del Qatar dal 5 al 14 ottobre. E nel 2024 toccherà di nuovo alla Svizzera ...