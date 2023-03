Dopo il Genoa 777 Partners acquista anche l’Hertha Berlino (Di sabato 11 marzo 2023) Ora il fondo 777 Partners punta sulla Germania. Il fondo statunitense, già proprietario tra le altre del Genoa in Italia, Vasco da Gama in Brasile, Standard Liegi in Belgio, Red Star FC in Francia, Siviglia in Spagna e Melbourne Victory FC in Australia, ha infatti annunciato ufficialmente l’acquisto della maggioranza dell’Herta Berlino in una operazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 11 marzo 2023) Ora il fondo 777punta sulla Germania. Il fondo statunitense, già proprietario tra le altre delin Italia, Vasco da Gama in Brasile, Standard Liegi in Belgio, Red Star FC in Francia, Siviglia in Spagna e Melbourne Victory FC in Australia, ha infatti annunciato ufficialmente l’acquisto della maggioranza dell’Hertain una operazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... a174950 : RT @VinceTheI: Affari con Sassuolo per Sensi e Pinamonti Con il Genoa per Pinamonti e Vanheusden Non venduto Skriniar nonostante offerta… - gidf81 : RT @VinceTheI: Affari con Sassuolo per Sensi e Pinamonti Con il Genoa per Pinamonti e Vanheusden Non venduto Skriniar nonostante offerta… - pccpla : RT @CalcioFinanza: Dopo il Genoa 777 Partners punta anche sulla Bundesliga: ufficiale l’acquisto dell’Hertha Berlino - _ElPrincipe22 : RT @VinceTheI: Affari con Sassuolo per Sensi e Pinamonti Con il Genoa per Pinamonti e Vanheusden Non venduto Skriniar nonostante offerta… - Daniele20052013 : #Calcio. Dopo il #Genoa, ecco l'#HerthaBerlino: #777Partners acquisisce il club -

Cosenza - SPAL: diretta live e risultato in tempo reale I calabresi sono reduci dalla pesante sconfitta esterna per 4 - 0 contro il Genoa; ora sono ultimi,... Gli estensi , dopo due k.o. consecutivi, domenica scorsa hanno ritrovato i tre punti contro il ... Genoa, se batte la Ternana può allungare sul Bari Dopo le gare di ieri la classifica è molto chiara: Frosinone a 62, Bari e Genoa 50, Sudtirol 48, Pisa, Reggina e Cagliari 42. Le partite di oggi, domenica 12 marzo 2023 - Calciomagazine Squalificato Kean dopo la sciocca espulsione nell'ultimo turno mentre saranno out da Alex Sandro a ... In Serie B chiudono la giornata alle 16.15 Cosenza - SPAL e Genoa - Ternana. La prima partita sa di ... I calabresi sono reduci dalla pesante sconfitta esterna per 4 - 0 contro il; ora sono ultimi,... Gli estensi ,due k.o. consecutivi, domenica scorsa hanno ritrovato i tre punti contro il ...le gare di ieri la classifica è molto chiara: Frosinone a 62, Bari e50, Sudtirol 48, Pisa, Reggina e Cagliari 42.Squalificato Keanla sciocca espulsione nell'ultimo turno mentre saranno out da Alex Sandro a ... In Serie B chiudono la giornata alle 16.15 Cosenza - SPAL e- Ternana. La prima partita sa di ... UFFICIALE: Dopo il Genoa, ecco l'Hertha Berlino: 777 Partners acquisisce il club TUTTO mercato WEB Genoa, Gilardino cerca lo scatto per la A Due posticipi chiudono la 29ª giornata: a Marassi i rossoblù ospitano la Ternana, con una vittoria si portano a +3 sul Bari e a +5 sul Sudtirol nella lotta per il 2° posto. Si gioca anche Cosenza-Spal ... Ternana, Lucarelli: "Genoa fortissimo, impressionante... Genoa squadra fortissima. Ogni domenica c'è l'imbarazzo della ... Bogdan ritrovato Ha sofferto forse che dopo aver vinto un campionato di B con la Salernitana, ha rinunciato alla A per venire a Terni ... Due posticipi chiudono la 29ª giornata: a Marassi i rossoblù ospitano la Ternana, con una vittoria si portano a +3 sul Bari e a +5 sul Sudtirol nella lotta per il 2° posto. Si gioca anche Cosenza-Spal ...Genoa squadra fortissima. Ogni domenica c'è l'imbarazzo della ... Bogdan ritrovato Ha sofferto forse che dopo aver vinto un campionato di B con la Salernitana, ha rinunciato alla A per venire a Terni ...