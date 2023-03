Dopo il crac riflettori sull’intreccio banche-Btp. Ma l’Italia non è la Silicon Valley (Di sabato 11 marzo 2023) Alla fine di novembre, nei forzieri delle banche italiane si celavano titoli di Stato per 410,6 miliardi, da 420,84 miliardi a ottobre. Ma i grandi gruppi possono contare su una erogazione del credito molto più diversificata rispetto a Silicon Valley Bank Leggi su huffingtonpost (Di sabato 11 marzo 2023) Alla fine di novembre, nei forzieri delleitaliane si celavano titoli di Stato per 410,6 miliardi, da 420,84 miliardi a ottobre. Ma i grandi gruppi possono contare su una erogazione del credito molto più diversificata rispetto aBank

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Dopo il crac riflettori sull’intreccio banche-Btp - HuffPostItalia : Dopo il crac riflettori sull’intreccio banche-Btp. Ma l’Italia non è la Silicon Valley (di C. Scozzari) - LuigiF97101292 : RT @LaVeritaWeb: Il titolo è stato sospeso a Wall Street dopo una perdita del 62%. La notizia segue il crac di Silvergate, specializzata in… - unoenessunoe : Il crac della #SiliconValleyBank è l'inizio di una nuova fase di crisi come dopo il fallimento di #LehmanBrothers?… - SaCharlieFlo : Mi domando come sia possibile dopo quello successo in 2008? Il crac di Silicon Valley Bank trascina al ribasso Wall… -