Donzelli: troppi rampelliani in tv, torno anche io (Di sabato 11 marzo 2023) “Rampelli e i suoi si stanno prendendo troppo spazio in tv, dalla settimana prossima torno nei talk anche io”. È il senso del ragionamento di Giovanni Donzelli, coordinatore nazion... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 marzo 2023) “Rampelli e i suoi si stanno prendendo troppo spazio in tv, dalla settimana prossimanei talkio”. È il senso del ragionamento di Giovanni, coordinatore nazion... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danilo_coppola : RT @gigi52335676: Bisogna selezionare meglio la classe politica. Troppi Donzelli in circolazione - CambiamoL : RT @gigi52335676: Bisogna selezionare meglio la classe politica. Troppi Donzelli in circolazione - CeschiaMarcello : RT @gigi52335676: Bisogna selezionare meglio la classe politica. Troppi Donzelli in circolazione - neve_montagna : RT @gigi52335676: Bisogna selezionare meglio la classe politica. Troppi Donzelli in circolazione - Luigimax612 : RT @gigi52335676: Bisogna selezionare meglio la classe politica. Troppi Donzelli in circolazione -