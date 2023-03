Donnamaria fuori dalla casa con il megafono: il messaggio notturno per Antonella (Di sabato 11 marzo 2023) La squalifica di Edoardo Donnamaria si vociferava da un pezzo. Adesso che il concorrente ha dovuto lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip 7, ha mandato la fidanzata Antonella Fiordelisi in crisi. L’influencer sta davvero male, piange e stringe le foto di Edoardo per poterlo sentire più vicino. Evidentemente Donnamaria si è accorto della grande sofferenza della sua ragazza tanto da attuare un piano per farle arrivare un messaggio durante la notte. Vediamo che cosa ha fatto il volto noto di Forum. Edoardo Donnamaria fuori dalla casa nella notte: cos’ha fatto Edoardo ha deciso di presentarsi fuori dalla casa. L’ex vippone si è presentato con un tablet per seguire la diretta ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 11 marzo 2023) La squalifica di Edoardosi vociferava da un pezzo. Adesso che il concorrente ha dovuto lasciare per sempre ladel Grande Fratello Vip 7, ha mandato la fidanzataFiordelisi in crisi. L’influencer sta davvero male, piange e stringe le foto di Edoardo per poterlo sentire più vicino. Evidentementesi è accorto della grande sofferenza della sua ragazza tanto da attuare un piano per farle arrivare undurante la notte. Vediamo che cosa ha fatto il volto noto di Forum. Edoardonella notte: cos’ha fatto Edoardo ha deciso di presentarsi. L’ex vippone si è presentato con un tablet per seguire la diretta ...

