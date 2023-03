Domenica In ospiti 12 marzo 2023 | tutte le anticipazioni

Leggi su tag24

(Di sabato 11 marzo 2023)In12, ledel nuovo appuntamento con il programma condotto da Mara Venier in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Tanti i nomi che interverranno anche in questo weekend per raccontarsi, in particolare due momenti particolarmente attesi sono quelli per il lancio de “Il Cantante Mascherato” e l’intervista a ... TAG24.