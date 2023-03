Domenica In | anticipazioni 12 marzo | gli ospiti di Mara Venier della 26esima puntata

Leggi su velvetmag

(Di sabato 11 marzo 2023)In prosegue 12, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Nel corsodell’edizione 2022/2023 del talk show condotto da, saranno coinvolti diversi: ecco chi ci sarà. Anche il nuovo appuntamento stagionale diIn, 26esimo dall’inizio di settembre, continua a risentire degli strascichi sanremesi. La trasmissione di, infatti, continuerà ad ospitare diversi volti in gara nella 73esima edizione del Festival di Sanremo, ma non solo. Nel frattempo, il talk showrete ammiraglia lascerà spazio anche a un’altra grande signora del piccolo schermo, ovvero ...