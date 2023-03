"Dobbiamo andare a prenderli noi". Il delirio di Montanari sui migranti (Di sabato 11 marzo 2023) Secondo il rettore dell'Università per stranieri di Siena l'Italia ha bisogno di milioni di migranti Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Secondo il rettore dell'Università per stranieri di Siena l'Italia ha bisogno di milioni di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gennaro37144533 : RT @theblondes4: A:'inizia a parlare con la mia famiglia per organizzarci per dove andare a vivere, se dobbiamo prendere casa a Roma, dove,… - tigrozzo : @mirkonicolino Se dobbiamo andare a fondo ci portiamo dietro tutto il circo - fvcksof : a roma ci sono sparatorie dopo domani dobbiamo andare a roma ?? - donnalisi_ : RT @AndreaB77447718: Le parole di Antonella rivolte ad Edoardo. ?? A:'inizia a parlare con la mia famiglia per organizzarci per dove andare… - resilienza70 : RT @theblondes4: A:'inizia a parlare con la mia famiglia per organizzarci per dove andare a vivere, se dobbiamo prendere casa a Roma, dove,… -