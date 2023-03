“DNA”, il singolo di Sophie and The Giants con Mearsy (Di sabato 11 marzo 2023) Sophie and the Giants – Credit: Brianna HebberdL’artista multiplatino ha pubblicato un vero e proprio inno alla musica dance con l’ex campione olimpico ora deejay e producer MILANO – L’artista multiplatino regina delle classifiche radio Sophie and The Giants ha pubblicato oggi il nuovo singolo “DNA” con Mearsy, un vero e proprio inno alla musica dance. Luci al neon, sintetizzatori, linee di basso, una voce inebriante ed un ritmo tutto da ballare: è questo il “DNA” del sound musicale di Spohie. “Tutti abbiamo un tipo di musica che ci fa stare bene, quando la ascolti tutto ha un senso, la tua mente e il tuo corpo si perdono in quel suono come se fosse una parte di te. Ho scritto DNA proprio per rappresentare questo sentimento”, racconta l’artista. Mearsy (aka Chris ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 marzo 2023)and the– Credit: Brianna HebberdL’artista multiplatino ha pubblicato un vero e proprio inno alla musica dance con l’ex campione olimpico ora deejay e producer MILANO – L’artista multiplatino regina delle classifiche radioand Theha pubblicato oggi il nuovo“DNA” con, un vero e proprio inno alla musica dance. Luci al neon, sintetizzatori, linee di basso, una voce inebriante ed un ritmo tutto da ballare: è questo il “DNA” del sound musicale di Spohie. “Tutti abbiamo un tipo di musica che ci fa stare bene, quando la ascolti tutto ha un senso, la tua mente e il tuo corpo si perdono in quel suono come se fosse una parte di te. Ho scritto DNA proprio per rappresentare questo sentimento”, racconta l’artista.(aka Chris ...

