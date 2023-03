Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonelloquart1 : Interessante. Forse il motivo principale della vittoria dei camerati è lo stop agli arrivi dei migranti. Mai sono a… - Ambrosino6 : ?? NON STOP NEWS ??Questione migranti ??Commento di Roberto Arditti ?? RTL 102.5 ?? @cartacantalinkando - claudiobiasi3 : Si è chiarita strategia Meloni sui migranti: stragi non stop e dare la colpa alla ue . Vera borgatara - PrvaZylm : RT @Bera49164308: #ChildResQue ??SALVATI 103 BAMBINI MIGRANTI ?? Ci sono anche le belle notizie ?? #9marzo #News_Mexico #Child_Safe #Chi… - sandrobug : La trasferta a Cutro ha segnato il primo duro stop alla figura della Meloni: non ha spiegato la dinamica della trag… -

Il nuovo decreto, da oggi in Gazzetta Ufficiale, prevede loalla protezione speciale per vincoli familiari. La norma cancella l'impossibilità di espellere una persona "qualora esistano ...La giornalista fa infuriare Foti, scontro epico sul decreto: succede di tutto Il contrasto ... Il recente rinvio a data da destinarsi, in sede europea, delloai motori endotermici dal 2035 ...Per saperne di più EUROPA OCCIDENTALE BRUXELLES Il Belgio annuncia un nuovo patto sui. Il ...e la Germania stanno cercando un punto di convergenza sulla controversa questione delloalla ...

Dl Migranti, stop alla protezione speciale per vincoli familiari RaiNews

Il premier britannico Rishi Sunak, che ha adottato lo slogan «stop the boats» (fermare le barche dei migranti), cita la tragedia di Cutro per ribadire il pugno di ferro contro i trafficanti di esseri ...Tornano i vecchi Decreti Sicurezza: respingimento per i fragili e vulnerabili che non vengono da paesi in guerra anche in presenza di vincoli familiari ...