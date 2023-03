Dimissioni volontarie, nel 2022 più di 2 milioni di italiani hanno lasciato il posto di lavoro (Di sabato 11 marzo 2023) Sono quasi 2,2 milioni le Dimissioni volontarie registrate nel 2022. Un dato in crescita del 13,8% rispetto all’anno precedente, quando in totale erano state 1 milione e 930 mila. La nota del ministero del lavoro sembra confermare che anche l’Italia sia stata colpita dal fenomeno della great resignation, una tendenza economica in cui i dipendenti si dimettono in massa dai propri posti di lavoro. Se il 2022 ha fatto registrare un boom di Dimissioni volontarie, è anche vero che il fenomeno sembra già aver perso la propria spinta. Nell’ultimo trimestre dello scorso anno, infatti, le Dimissioni sono state 528.755, in calo del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. La sostanza però non cambia. In termini assoluti, le ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Sono quasi 2,2leregistrate nel. Un dato in crescita del 13,8% rispetto all’anno precedente, quando in totale erano state 1 milione e 930 mila. La nota del ministero delsembra confermare che anche l’Italia sia stata colpita dal fenomeno della great resignation, una tendenza economica in cui i dipendenti si dimettono in massa dai propri posti di. Se ilha fatto registrare un boom di, è anche vero che il fenomeno sembra già aver perso la propria spinta. Nell’ultimo trimestre dello scorso anno, infatti, lesono state 528.755, in calo del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. La sostanza però non cambia. In termini assoluti, le ...

