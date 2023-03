Diletta Leotta | imprevisto siparietto in diretta tv prima di Napoli - Atalanta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobRiva_SOA : #Brenda Lodigiani che imita Diletta #Leotta Meglio dell’originale #lolchirideefuori #LOL3 - cronachecampane : Tommy Starace show al Maradona: offre il caffè a Diletta Leotta, Ferrara e Ambrosini. VIDEO - fear4_nb : RT @Rnaples7: Olivera con i capelli di Theo Hernandez, Gollini al posto di Meret dopo le formazioni, Starace che offre il caffè a Diletta L… - Forzasuccesso : RT @Rnaples7: Olivera con i capelli di Theo Hernandez, Gollini al posto di Meret dopo le formazioni, Starace che offre il caffè a Diletta L… - ciroc07 : RT @Rnaples7: Olivera con i capelli di Theo Hernandez, Gollini al posto di Meret dopo le formazioni, Starace che offre il caffè a Diletta L… -

NAPOLI - Un divertente ed imprevisto siparietto in diretta tv ha colto alla sprovvista. È successo nel pre - partita di Napoli - Atalanta, con la conduttrice di Dazn sul prato del Maradona insieme a Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini . Mentre discutevano della sfida tra ...Il magazziniere del club azzurro, Tommy Starace, noto per i suoi video con Mertens nelle scorse stagioni, ha deciso di irrompere all'improvviso in diretta su Dazn, mentreinterloquiva ...Simpatico fuori programma a Dazn, nel collegamento dal campo immediatamente prima del fischio d'inizio di Napoli - Atalanta . Durante il commento diinsieme con Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini, in diretta si è presentato anche Tommaso Starace , storico magazziniere del club azzurro famoso almeno quanto il caffé che ha portato ...

Diletta Leotta tra panorami e zeppole fritte: "Ecco perché sono contenta di venire a Napoli" Corriere dello Sport

Una scena divertente nel pre-partita al Maradona: "Penso che una cosa del genere non si sia mai vista“ NAPOLI - Un divertente ed imprevisto siparietto in diretta tv ha colto alla sprovvista Diletta Le ...Starace offre il caffè alla […] Il magazziniere del Napoli ha fatto impazzire il web con un siparietto divertente: si è presentato a bordo campo con moka e bicchierini offrendo il caffè alla troupe di ...