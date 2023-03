Diga di Campolattaro, Fortunato: “Un potenziale inespresso” (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Passano anni, governi, proclami e la Diga di Campolattaro resta un oggetto, di grandi dimensioni a dire il vero, ancora misterioso. Un pò come una promessa nel mondo dello sport che non fa quel salto di qualità decisivo, quello step o switch in avanti che lo consacrerebbe”. La responsabilità, secondo il neo forzista Costantino Fortunato è tutta di chi ha gestito negli anni un progetto ambizioso ma mai decollato davvero: “La storia dimostra che la Diga resta ancora un potenziale inespresso – ha dichiarato l’ex sindaco di Morcone – dalla sua creazione al rilancio, solo per sterili proclami elettorali, del Governatore De Luca. Ora il Pnrr potrebbe ridare linfa al progetto ma sono più le ombre che le luci pronte ad oscurare un progetto che avrebbe meritato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Passano anni, governi, proclami e ladiresta un oggetto, di grandi dimensioni a dire il vero, ancora misterioso. Un pò come una promessa nel mondo dello sport che non fa quel salto di qualità decisivo, quello step o switch in avanti che lo consacrerebbe”. La responsabilità, secondo il neo forzista Costantinoè tutta di chi ha gestito negli anni un progetto ambizioso ma mai decollato davvero: “La storia dimostra che laresta ancora un– ha dichiarato l’ex sindaco di Morcone – dalla sua creazione al rilancio, solo per sterili proclami elettorali, del Governatore De Luca. Ora il Pnrr potrebbe ridare linfa al progetto ma sono più le ombre che le luci pronte ad oscurare un progetto che avrebbe meritato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lucavad72 : RT @Reg_Campania: Parte il Piano della Regione Campania per raggiungere l’autonomia idrica. Vanno in gara i primi tre invasi collinari (Ses… - pasqualeprinci2 : RT @Reg_Campania: Parte il Piano della Regione Campania per raggiungere l’autonomia idrica. Vanno in gara i primi tre invasi collinari (Ses… - Reg_Campania : Parte il Piano della Regione Campania per raggiungere l’autonomia idrica. Vanno in gara i primi tre invasi collinar… - mattinodinapoli : Diga Campolattaro e risorsa idrica: via agli incontri nelle scuole medie con Asea - canale58 : Sannio - Diga di Campolattaro, una ricchezza per tutti: incontro con le scuole -