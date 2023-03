Diabolik, l’omicidio era stato “provato” il giorno prima: il killer al parco per spiarlo (Di sabato 11 marzo 2023) Le prove generali dell’omicidio di Diabolik, alias Fabrizio Piscitelli, esattamente 24 ore prima della sua morte. Un appuntamento-esca che sarebbe stato studiato ad arte soltanto per preparare al meglio ‘l’esecuzione’ dell’ex capo ultrà della Lazio. Per ridurre al minimo ogni margine di errore. Poi, l’indomani, il colpo fatale alla nuca che gli spezzerà la vita. Aprendo così la faida nella criminalità organizzata della Capitale. l’omicidio di Diabolik “provato” il giorno prima della sua morte Il 6 agosto 2019, ossia un giorno prima della sua morte, Diabolik era già stato al parco degli Acquedotti, come del resto aveva fatto altre volte in passato. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 marzo 2023) Le prove generali deldi, alias Fabrizio Piscitelli, esattamente 24 oredella sua morte. Un appuntamento-esca che sarebbestudiato ad arte soltanto per preparare al meglio ‘l’esecuzione’ dell’ex capo ultrà della Lazio. Per ridurre al minimo ogni margine di errore. Poi, l’indomani, il colpo fatale alla nuca che gli spezzerà la vita. Aprendo così la faida nella criminalità organizzata della Capitale.di” ildella sua morte Il 6 agosto 2019, ossia undella sua morte,era giàaldegli Acquedotti, come del resto aveva fatto altre volte in passato. ...

