Deltaplano | i Campionato del Mondo in Italia nel 2025

(Di sabato 11 marzo 2023) Un’ottima notizia per il volo inè giunta da Oporto in Portogallo: i delegati della FAI, la Federazione Aeronautica Internazionale, con voto unanime hanno assegnato all’i prossimi campionati deldel. La candidatura era stata posta dal Delta Club Laveno e Aero Club Lega Piloti. Dove si terranno idel Mondi inL’evento avrà luogo a Laveno Mombello, cittadina del varesotto affacciata sul Lago Maggiore, storicamente legata al volo libero, vale a dire senza motore, in, uno sport totalmente immerso nella natura. Basta pensare che i prossimi 2, 3 e 4 giugno ospiterà la 35.a edizione del Trofeo Valerio Albrizio, la gara dipiù longeva nel panorama internazionale con partecipanti da ...

