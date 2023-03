Dello sfogo di ClioMakeUp i giornali hanno voluto vedere solo la forma e non il contenuto (Di sabato 11 marzo 2023) Dello sfogo di Clio Zammatteo, nota sui social network come ClioMakeUp, ne hanno parlato anche i giornali alludendo nei titoli alle lacrime di Zammatteo e pubblicando anche alcuni screen del momento in cui la truccatrice e imprenditrice ha iniziato a piangere dimostrandosi poco o affatto empatici. In pochi hanno analizzato il contenuto di ben tredici minuti di video e il punto più critico del problema esposto da Zammatteo: il mondo dei social network è cambiato radicalmente da quando Zammatteo ha iniziato a pubblicare i suoi contenuti su YouTube, nel 2008, e da quando si è affermata la pratica dell’influencer marketing che talvolta sembra essere alquanto aggressiva. Come sono cambiati i social e con quali conseguenze? Ecco a cosa si riferiva davvero lo ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 11 marzo 2023)di Clio Zammatteo, nota sui social network come, neparlato anche ialludendo nei titoli alle lacrime di Zammatteo e pubblicando anche alcuni screen del momento in cui la truccatrice e imprenditrice ha iniziato a piangere dimostrandosi poco o affatto empatici. In pochianalizzato ildi ben tredici minuti di video e il punto più critico del problema esposto da Zammatteo: il mondo dei social network è cambiato radicalmente da quando Zammatteo ha iniziato a pubblicare i suoi contenuti su YouTube, nel 2008, e da quando si è affermata la pratica dell’influencer marketing che talvolta sembra essere alquanto aggressiva. Come sono cambiati i social e con quali conseguenze? Ecco a cosa si riferiva davvero lo ...

