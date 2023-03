Decreto migranti, finalmente il governo colpisce gli scafisti (Di sabato 11 marzo 2023) Il provvedimento da poco approvato dal governo ha l’obiettivo di colpire selettivamente i mercanti di uomini che lucrano sulla vita. Un cambiamento di non poco conto per quella politica incentrata da sempre sui "migranti" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 11 marzo 2023) Il provvedimento da poco approvato dalha l’obiettivo di colpire selettivamente i mercanti di uomini che lucrano sulla vita. Un cambiamento di non poco conto per quella politica incentrata da sempre sui "" Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Via libera in Cdm al decreto legge sui migranti. Fino a 30 anni per i trafficanti con più morti. Previste quote pre… - repubblica : Pene per gli scafisti che esistevano già e flussi senza numeri: tutte le falle del nuovo decreto sui migranti - fattoquotidiano : “Non ce la facciamo”. La Guardia Costiera chiede l’aiuto della Difesa. Frontex le vede, la Grecia le ignora, la Sar… - 57Davide : RT @ilriformista: Gli scafisti? Sono poveretti. I trafficanti veri sono altri e se la ridono del decreto #migranti - MadamaL41898457 : RT @francofontana43: I migranti prima che dei lavoratori sono delle persone Le norme del governo sono aria fritta Il decreto flussi esiste… -