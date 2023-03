Decreto flussi: cos’è e come funziona? (Di sabato 11 marzo 2023) E’ stato emanato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il dl flussi. Con il Decreto flussi, il Governo Italiano stabilisce annualmente il numero massimo di extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per svolgere lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) E’ stato emanato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il dl. Con il, il Governo Italiano stabilisce annualmente il numero massimo di extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per svolgere lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Via libera in Cdm al decreto legge sui migranti. Fino a 30 anni per i trafficanti con più morti. Previste quote pre… - repubblica : Pene per gli scafisti che esistevano già e flussi senza numeri: tutte le falle del nuovo decreto sui migranti - PaoloLanzarini : RT @valfurla: Il nuovo decreto flussi prevede l'ingresso di lavoratori stranieri che prima di arrivare, nei loro paesi, seguano 'corsi di… - sonoViolet : RT @geascanca: Il sottosegretario alla Presidenza Mantovano parla del decreto flussi e con sincerità spiega che l’interesse unico che lo gu… - fabry_il_bomber : @galeazzobignami @GiorgiaMeloni Ahahahahahahahahah 'In tutto il globo terracqueo'? Ma è serio? Solo ieri 3 altre ba… -