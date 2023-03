Danni e minacce nell’Ospedale del Mare, arrestato un 34enne (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo episodio di violenza in un ospedale cittadino. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della questura sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare: il medico di turno ha raccontato che, poco prima, un uomo, pretendendo di essere ricoverato, aveva dato in escandescenze minacciandolo di morte e danneggiando un computer di sala, rendendolo inutilizzabile. Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 34enne napoletano con precedenti di polizia e l’hanno arrestato per danneggiamento aggravato, nonché denunciato per minacce gravi e interruzione di pubblico servizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo episodio di violenza in un ospedale cittadino. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della questura sono intervenuti nel pronto soccorso dell’Ospedale del: il medico di turno ha raccontato che, poco prima, un uomo, pretendendo di essere ricoverato, aveva dato in escandescenze minacciandolo di morte e danneggiando un computer di sala, rendendolo inutilizzabile. Gli operatori hanno identificato l’uomo per unnapoletano con precedenti di polizia e l’hannoper danneggiamento aggravato, nonché denunciato pergravi e interruzione di pubblico servizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

