Daniele Gamba e Mattia Peracchi di AISent tra i 100 innovatori italiani under 30 del 2023 (Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo. Nella classifica italiana dei 100 innovatori under 30, selezionati da Forbes Italia per il 2023, ci sono anche Daniele Gamba e Mattia Peracchi di AISent. Da sei anni, la rivista edita BFC Media Spa, individua giovani under 30 che si sono distinti per “talento e intelligenza. Come? Garantendo una formazione di qualità a tutti; facilitando la vita quotidiana tramite AI e machine learning Ne sono stati selezionati 100 per 20 categorie, che si aggiungono ai 600 30 under 30 selezionati dall’edizione americana. Il team di giornalisti di Forbes Italia, guidato da Daniel Settembre, ha lavorato sodo per scegliere le menti brillanti che, dallo sport alla salute, dalla moda e l’arte alla finanza, passando per il gaming ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo. Nella classifica italiana dei 10030, selezionati da Forbes Italia per il, ci sono anchedi. Da sei anni, la rivista edita BFC Media Spa, individua giovani30 che si sono distinti per “talento e intelligenza. Come? Garantendo una formazione di qualità a tutti; facilitando la vita quotidiana tramite AI e machine learning Ne sono stati selezionati 100 per 20 categorie, che si aggiungono ai 600 3030 selezionati dall’edizione americana. Il team di giornalisti di Forbes Italia, guidato da Daniel Settembre, ha lavorato sodo per scegliere le menti brillanti che, dallo sport alla salute, dalla moda e l’arte alla finanza, passando per il gaming ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gamba_celeste : @GrandeFratello Vogliamo fuori Daniele. Aggressivo, deve avere lo stesso trattamento che ha avuto Donnamaria, basta protezione autoriale. - gamba_celeste : Non vogliamo televoti flash VOGLIAMO LO STESSO TRATTAMENTO CHE HA AVUTO EDOARDO DONNAMARIA NEI CONFRONTI DI DANIELE… - patriziavarche1 : @gamba_celeste @SaraM_1989 @Mediasetitalia FUORI DANIELE L'UOMO CHE TRATTA LE DONNE MALE E LE UMILIA ! - dodo811520 : RT @Topazio61788727: Soprattutto quella messa sulla gamba raso passera non lascia molto spazio alla fantasia. #nikita #nikiters #iostoconn… - gamba_celeste : Daniele deve avere lo stesso trattamento di Donnamaria quale è stato mandato via per un panino. Basta protezione a… -