Daniele Fiamma, dalla radio al teatro: “Ma sogno il grande schermo in un ruolo drammatico” (Di sabato 11 marzo 2023) Niente filtri. Daniele Fiamma è proprio così come si presenta nei suoi spettacoli e negli spezzoni che siamo abituati a vedere su Instagram: sincero, simpatico, ironico e molto molto disponibile. Gioca con gli accenti, ammicca con la voce, conquista per la sua straripante simpatia. Il noto attore e comico bergamasco, amante della lingua italiana e molto popolare sui social, racconta la propria carriera nell’ambito teatrale. E concede qualche confessione personale, perché non c’è ironica e comicità che non parta dal proprio vissuto. Daniele, com’è nata la sua passione per la recitazione? In modo molto semplice. Diversamente dai miei compagni, io mi interessavo alle soap opera, agli attori che recitavano. Io inizialmente sono nato come imitatore di voci di personaggi della vita quotidiana come i miei professori o di persone che vedevo in ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Niente filtri.è proprio così come si presenta nei suoi spettacoli e negli spezzoni che siamo abituati a vedere su Instagram: sincero, simpatico, ironico e molto molto disponibile. Gioca con gli accenti, ammicca con la voce, conquista per la sua straripante simpatia. Il noto attore e comico bergamasco, amante della lingua italiana e molto popolare sui social, racconta la propria carriera nell’ambito teatrale. E concede qualche confessione personale, perché non c’è ironica e comicità che non parta dal proprio vissuto., com’è nata la sua passione per la recitazione? In modo molto semplice. Diversamente dai miei compagni, io mi interessavo alle soap opera, agli attori che recitavano. Io inizialmente sono nato come imitatore di voci di personaggi della vita quotidiana come i miei professori o di persone che vedevo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessio33643264 : Unica volta che forse capisco Daniele è solo sul fatto che ha paura che per la seconda volta su due a vincere sia u… - Sly05050111 : RT @tenerina167: Dunque Martina è stata fatta entrare per sbloccare Daniele e spingerlo ancora di più verso Oriana Matteo è entrato per far… - ciuppina : RT @tenerina167: Dunque Martina è stata fatta entrare per sbloccare Daniele e spingerlo ancora di più verso Oriana Matteo è entrato per far… - AngelaBonomo10 : RT @tenerina167: Dunque Martina è stata fatta entrare per sbloccare Daniele e spingerlo ancora di più verso Oriana Matteo è entrato per far… - GiuseppinaPusce : RT @tenerina167: Dunque Martina è stata fatta entrare per sbloccare Daniele e spingerlo ancora di più verso Oriana Matteo è entrato per far… -