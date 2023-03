Daniele Dal Moro sta male al GF VIP 7: “Se sto più male di così” (Di sabato 11 marzo 2023) Daniele Dal Moro non sta bene. Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 dopo l’ultima puntata ha manifestato chiari sintomi di disagio nella reclusione in Casa, sia per il rapporto con Oriana Marzoli, sia per la situazione generale. In queste ore i fan stanno mostrando molta preoccupazione per le condizioni del bel veneto. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le parole di Daniele Dal Moro: “Se sto più male di così mi mandano a casa” Oriana Marzoli sembra presissima dall’ex tronista di Uomini e Donne. Nonostante lui le abbia chiesto più volte di lasciarlo in pace, lei continua ad avvicinarsi e a cercare di capire che cos’abbia il vippone. Ieri sera i due hanno avuto un breve confronto in cui il veneto ha manifestato il suo stato d’animo ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 11 marzo 2023)Dalnon sta bene. Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 dopo l’ultima puntata ha manifestato chiari sintomi di disagio nella reclusione in Casa, sia per il rapporto con Oriana Marzoli, sia per la situazione generale. In queste ore i fan stanno mostrando molta preoccupazione per le condizioni del bel veneto. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le parole diDal: “Se sto piùdimi mandano a casa” Oriana Marzoli sembra presissima dall’ex tronista di Uomini e Donne. Nonostante lui le abbia chiesto più volte di lasciarlo in pace, lei continua ad avvicinarsi e a cercare di capire che cos’abbia il vippone. Ieri sera i due hanno avuto un breve confronto in cui il veneto ha manifestato il suo stato d’animo ...

