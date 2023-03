Daniele Dal Moro: 'Oriana Marzoli si 'arrangia' da sola'. La rivelazione hot (e intima) al Gf Vip fa infuriare il web (Di sabato 11 marzo 2023) Daniele Dal Moro fa una hot (e intima) al Gf Vip. il risultato? Fa infuriare il web. Il concorrente del Grande Fratello Vip continua ad avere atteggiamenti poco gradevoli nei confronti di Oriana ... Leggi su leggo (Di sabato 11 marzo 2023)Dalfa una hot (e) al Gf Vip. il risultato? Fail web. Il concorrente del Grande Fratello Vip continua ad avere atteggiamenti poco gradevoli nei confronti di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - quellicomeme71 : Daniele e Nikita hanno di sicuro vinto una bella amiciziaLEALE E VERAche porteranno fuori dal #gfvip Costruita in6m… - Diariomujermult : RT @Fabio_er_mejo: CONTINUIAMO VOTARE ANDREA, STIAMO RECUPERANDO! SU FORZA! DANIELE, IL RACCOMANDATO E PROTETTO DAL @GrandeFratello HA LE… - Isidel_ : @Patrizi53112221 @GrandeFratello Daniele Dal Moro, figlio di un politico del PD - noemimontoro : RT @LaStronza01: ?? QUESTO TWEET DEVE GIRARE COME NON MAI FINO ALL'ULTIMO MILLESIMO DI SECONDO ALLA CHIUSURA DEL TELEVOTO IN PUNTATA ?? #orie… -