Daniel Maldini: con chi abita a Spezia, la sua vita in Liguria (Di sabato 11 marzo 2023) "Sento la mamma tutti i giorni, il papà dopo le partite": così l'attuale giocatore delle Aquile, figlio di Paolo. Per il giovane un momento magico, dopo il gol e la vittoria contro l'Inter

