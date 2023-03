Dalle sfilate | 4 idee top per indossarli di sera nella bella stagione in arrivo

Leggi su amica

(Di sabato 11 marzo 2023) Che questo sia il momento d’oro dei pantaloni cargo è chiaro. Sono dappertutto. In passerella, nello street style, addosso a celebrity e influencer. Ma non solo come capo casual da indossare nel tempo libero. Adesso sono parte integrante degli outfit eleganti. Diventando un’alternativa insolita e di tendenza alle solite gonne lunghe o midi e ai soliti pantaloni con le pinces. Le ispirazioni più belle per incorporare i cargo pants nei look delle occasioni più speciali arrivano soprattuttopasserelle più prestigiose della primavera estate 2023. Eccone 4 da replicare subito. In versione total look, con il micro pull Anni 90 Alla sfilata primavera estate 2023 di Fendi i pantaloni cargo sono stati tra i protagonisti assoluti. Proposti in passerella in una versione fluida realizzata in satin dai riflessi lucidi, hanno portato immediatamente ogni outfit in cui erano ...