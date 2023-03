Dalla Russia all’Iran: così Teheran potrebbe decodificare armi Usa e Nato (Di sabato 11 marzo 2023) La Russia ha messo le mani su alcune delle armi fornite dagli Stati Uniti e Dalla Nato all’esercito ucraino e le ha inviate in Iran, dove Washington teme che Teheran possa provare a decodificarne i sistemi. Nello specifico, il materiale ottenuto dai russi consisterebbe in una parte degli aiuti militari spediti che il blocco occidentale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 11 marzo 2023) Laha messo le mani su alcune dellefornite dagli Stati Uniti eall’esercito ucraino e le ha inviate in Iran, dove Washington teme chepossa provare a decodificarne i sistemi. Nello specifico, il materiale ottenuto dai russi consisterebbe in una parte degli aiuti militari spediti che il blocco occidentale InsideOver.

