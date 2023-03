Dalla lotta ai rifiuti alla sensibilizzazione, su 360 solo 69 comuni sono “plastic free”: dove si combatte l’inquinamento in Italia (Di sabato 11 marzo 2023) Da Bologna – lotta contro gli abbandoni illeciti, gestione dei rifiuti urbani, sensibilizzazione del territorio, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la Onlus plastic free. sono questi i 5 pilastri che hanno messo alla prova 360 città Italiane sulla lotta alla plastica. Ma solo 69 sono riuscite a superarla. Premiati oggi, 11 marzo, a Bologna presso Palazzo Re Enzo i comuni plastic free risultano in crescita rispetto ai 49 della prima edizione. 32 di questi sono riusciti a riconfermarsi anche quest’anno. «Ogni anno introduciamo nuove iniziative, così da non far rilassare mai i ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Da Bologna –contro gli abbandoni illeciti, gestione deiurbani,del territorio, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la Onlusquesti i 5 pilastri che hanno messoprova 360 cittàne sullaa. Ma69riuscite a superarla. Premiati oggi, 11 marzo, a Bologna presso Palazzo Re Enzo irisultano in crescita rispetto ai 49 della prima edizione. 32 di questiriusciti a riconfermarsi anche quest’anno. «Ogni anno introduciamo nuove iniziative, così da non far rilassare mai i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_sangiuliano : L'Italia è al fianco di Israele nella lotta al terrorismo. Rivolgo il mio pensiero ai ragazzi feriti e al popolo di… - RaiNews : Il 'piccolo padre' dell'Urss, figura controversa, fece della lotta al nazionalismo ucraino uno degli scopi principa… - MirtaGranda : Oggi, a 10 anni dalla sua scomparsa fisica, ricordiamo Hugo Chávez Frías: il migliore amico di #Cuba, come lo defin… - TosiniPietro : @domenicomazzone @PiazzapulitaLA7 Il '68 fu un 'fenomeno' mondiale ed in Italia,come in Germania,ebbe degli epigoni… - ClaudioCrucia61 : @laperlaneranera È dalla fine della II guerra mondiale che gli Usa hanno in giro x il mondo agenti che possono fare… -